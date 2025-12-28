Компания Nexus Eurasia подала иск о банкротстве сети Desport

Рассмотрение дела назначено на 11 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Nexus Eurasia о банкротстве АО "Октоблу", которому принадлежит сеть спортивных магазинов Desport (бывший Decathlon). Об этом сказано в картотеке суда.

"Принять заявление ООО "Нексус Евразия" о признании АО "Октоблу" несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу", - сказано в документе по делу.

Как следует из материалов дела, иск был подан 23 декабря 2025 года, а его рассмотрение назначено на 11 февраля 2026 года.

Nexus Eurasia - агентство стратегических коммуникаций, которое занимается разработкой и реализацией проектов по управлению репутацией для компаний. В июле текущего года компания уже подавала иск против сети, в результате которого суд постановил взыскать с АО "Октоблу" 7,9 млн руб. долга и неустойки в пользу компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы также удовлетворил иск ООО "Спорт Импекс" о взыскании долга с АО "Октоблу" в размере 2 млн рублей за поставку товаров, а также неустойку за несвоевременную оплату товара в размере 115 тыс. рублей. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.