Лазерная система LazerBuzz впервые поразила FPV-дрон на дальности 1 км

Это стало возможным благодаря новым компонентах и оптимизации программных алгоритмов, уточнили в компании-разработчике

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz (проект "Посох") впервые поразила FPV-дрон на дальности 1 км в рамках испытаний. Дальность установки была увеличена за счет новых компонентов и оптимизации программных алгоритмов, сообщили ТАСС в компании-разработчике.

"Мы активно продолжаем работу над отечественным комплексом лазерного противодействия FPV-дронам LazerBuzz. В ходе испытаний установка продемонстрировала успешную работу на дальности 1 км, ранее дальность работы комплекса составляла 700 м. Данного результата удалось достигнуть в ходе модернизации комплекса, который получил новые компоненты. Также была проведена оптимизация программных алгоритмов. В настоящее время мы продолжаем работать над совершенствованием системы и находимся в поиске источников финансирования и потенциальных инвесторов", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, в рамках испытаний при помощи комплекса у FPV-дрона была полностью поражена батарея и другие детали коптера. "Аппарат загорелся и упал. Чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и больше потенциальных целей, которые может захватить комплекс LazerBuzz", - уточнили в компании-разработчике.

Система работает путем физического воздействия на БПЛА на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения.