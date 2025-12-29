Количество операций по картам в третьем квартале снизилось на 3%

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подчеркнула, что при этом "места хватит всем платежным инструментам"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество операций с использованием банковских карт в третьем квартале 2025 года снизилось на 3%, объемы уменьшились на 6%. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно", - отметила Бакина. Она подчеркнула, что при этом "места хватит всем платежным инструментам, так как у всех людей свои предпочтения".

