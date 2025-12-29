ЦБСТ: безэкипажный катер "Катран" запустили в серийное производство

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Разработки быстроходного безэкипажного катера "Катран", а также системы пеленга сигнала Starlink "Калинка" и еще несколько систем запущены в серийное производство. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) Андрей Безруков.

"В 2025 году было несколько разработок, которые мы публично показывали и анонсировали. Это система пеленга сигнала Starlink "Калинка", быстроходный безэкипажный катер "Катран" и еще несколько систем. Всех их объединяет одна особенность - это мелкосерийная разработка, в рамках которой отрабатывалась та или иная технология. Сейчас эти разработки пошли в серийное производство, они вошли в состав иных решений уже под другими названиями", - сообщил глава ЦБСТ.

Безруков также отметил неоценимый технологический опыт проделанной работы, который позволил усовершенствовать технологии и в дальнейшем развивать и реализовывать их.

