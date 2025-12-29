ЦБ: QR-коды и биометрия станут самыми популярными способами платежа в РФ

Это произойдет в ближайшие годы, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. QR-коды и биометрия, вероятно, станут самым популярным способом безналичного платежа в России в ближайшие годы. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Я думаю, это QR-коды и биометрия. Популярность того или иного инструмента зависит от степени доверия к нему. Помните, картам поначалу тоже мало кто доверял? По мере того, как люди все больше будут доверять биометрии, расширится ее использование в платежной сфере. Сейчас мы видим первые шаги, хотя они достаточно уверенные", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Бакина напомнила, что биометрия уже применяется на транспорте, и не только в Москве. "По нашим данным, сейчас биометрией регулярно пользуются несколько миллионов человек, а через биоэквайринг ежемесячно проходит до 20 миллионов платежей. В масштабе всех безналичных транзакций это может быть не так значительно, но это уже миллионы", - сказала она.

Глава департамента ЦБ также отметила, что к 2030 году доля QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат может превысить 20-25%.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.