Ространснадзор провел профилактические визиты к 51 региональной авиакомпании

По их итогам перевозчикам дадут рекомендации, сообщил глава ведомства Виктор Гулин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор и Росавиация проведут профилактические визиты к 51 региональной авиакомпании, по их итогам ведомства дадут перевозчикам рекомендации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"Ространснадзор совместно с Росавиацией запланировали серию профилактических визитов к 51 региональной авиакомпании. Хочу отметить, что это именно профилактические мероприятия, а не проверки в классическом понимании", - сказал он.

По словам Гулина, продолжительность процесса будет зависеть от масштабов работы каждой конкретной авиакомпании и специфики их деятельности. "Важно подчеркнуть, что основной акцент делается не на выявление нарушений, а на профилактику возможных рисков и оказание консультативной помощи авиакомпаниям. По итогам каждого визита перевозчикам будут предоставлены рекомендации по совершенствованию их работы и повышению уровня безопасности полетов", - отметил он.