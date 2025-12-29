Ространснадзор выдал 889 предостережений после проверок ж/д транспорта

Осмотрели свыше 12 тыс. единиц подвижного состава, сообщил глава ведомства Виктор Гулин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор выдал 889 предостережений о недопустимости нарушений, осмотрено свыше 12 тыс. единиц подвижного состава, сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин. Проведено более 387 выездных обследований и 286 проверок.

"За последнее время проведено более 387 выездных обследований и 286 проверок. Осмотрено свыше 12 тыс. единиц подвижного состава, выдано 889 предостережений о недопустимости нарушений", - сказал он.

Ространсндзор внепланово проинспектировал 53 ремонтных предприятия и выявил 2 261 нарушение, из них 1 тыс. потребовало немедленных запретных мер за 9 месяцев 2025 года. "Все выявленные нарушения находятся на особом контроле до их полного устранения, стоит задача обеспечить максимальную безопасность при грузовых перевозках", - сказал Гулин.

Глава Ространснадзора отметил, что на данном этапе осуществляется строгий контроль за соблюдением законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, особенно при перевозке опасных грузов.

Особое внимание уделяется перевозке опасных грузов, так как это связано с серьезными рисками для жизни людей и окружающей среды. Для контроля качества ремонта подвижного состава используются специальные индикаторы риска, уточнили в федеральной службе.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 09:30 мск.