Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 1,03%

К 07:10 мск он находился на отметке 2 776,07 пункта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 1,03% и находился на уровне 2 783,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 776,07 пункта (+0,77%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.