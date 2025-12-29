"Авито услуги": интерес россиян к катанию на снегоходах вырос более чем на 60%

Помимо этого, на 35% активнее жители России планировали снять площадку для проведения утренника или корпоратива, свидетельствуют данные сервиса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спрос жителей России на катание на снегоходах в ноябре-декабре 2025 года вырос более чем на 60% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито услуги", которые есть у ТАСС.

"Эксперты "Авито услуг" проанализировали динамику спроса на самые востребованные услуги в различных категориях в ноябре-декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Катание на снегоходах искали на 64% чаще, а аренду костюма - на 40%", - говорится в тексте.

Помимо этого, на 35% активнее россияне планировали снять площадку для проведения утренника или корпоратива, а оформить кэнди-бар - на 22%. Интерес к оформлению залов увеличился на 19%, к аренде фотозоны - на 15%, а к выступлению артиста или музыканта - на 14% и 12% соответственно, поделились эксперты.

По данным аналитиков, жители страны также уделяли больше внимания праздничному декору. Спрос на установку светодиодной ленты вырос на 48%, а уличных гирлянд - на 19%. Кроме того, россияне стали заранее готовить дома и квартиры к наступлению холодов. Так, в ноябре-декабре в 3 раза увеличился интерес к герметизации оконных и межпанельных швов и в 2,8 раза - к укладке утеплителя.

Перед Новым годом вырос спрос россиян на бьюти-процедуры. Так, экспресс-педикюр искали в 5,6 раза чаще, стрижку для ребенка до пяти лет - в 5 раз, а сложную укладку коротких волос и спа-уход для ног - в 4,8 раза, сказано в тексте.