Эксперт Бабоян: в Москве не ожидается увеличения количества новых коворкингов

Основной причиной этого является повышение цен на аренду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Значительного роста нового предложения коворкингов в Москве в 2026 году не предвидится, вакансия будет оставаться на уровне 9%. Такое мнение высказала ТАСС партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян.

"В 2026 году мы, вероятно, не увидим значительный рост объемов нового предложения коворкингов, так как этот продукт обычно располагается на арендованных площадях в бизнес-центрах. Однако в предстоящие несколько лет в Москве практически не планируется новых бизнес-центров, где площади будут сдаваться в аренду, поэтому дефицит площадок под коворкинги сохранится", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, некоторые операторы сервисных офисов открывают новые площадки, покупая офисы под них, но количество таких кейсов невелико.

"Несмотря на дефицит площадей, сейчас вакансия в Москве держится уровне 9%, и в следующем году мы вряд ли увидим ее резкое снижение. На фоне растущих арендных ставок спрос со стороны бизнеса охлаждается, не все компании готовы платить дополнительно за сервис, а потому новые площадки на рынке коворкингов все чаще будут реализовываться по модели "под конкретного заказчика", - объяснила Бабоян.