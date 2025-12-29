"Авиасейлс": после Нового года авиабилеты подешевеют на четверть

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость авиабилетов после новогодних каникул снизится на 23% по внутренним направлениям и на 29% - по зарубежным, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса по продаже авиабилетов "Авиасейлс".

"После новогодних каникул стоимость перелетов заметно снижается. В январе средний чек по внутренним направлениям уменьшается на 23%, по зарубежным - на 29%", - отметили в компании.

Среди популярных внутренних направлений наиболее заметное снижение цен после праздников ожидается на перелеты в Минеральные Воды - в среднем на 47%. Существенно подешевеют билеты в Пермь (на 43%), Челябинск (на 42%), Махачкалу (на 40%) и Сочи (на 40%).

На международных направлениях сильнее всего после праздников снизится средний чек на перелеты в Ереван (Армения) и Дубай (ОАЭ) - на 51%. Также в январе станут доступнее билеты в Тбилиси (Грузия) - на 42%, Стамбул (Турция) - на 40% и Ташкент (Узбекистан) - на 39%.