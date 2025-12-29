Соцфонд назвал основные нововведения 2026 года

Например, в январе увеличится прожиточный минимум, что отразится на детских пособиях и пособиях для беременных, говорится в сообщении

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Индексация страховых пенсий и будущей пенсии работающих россиян, повышение детских пособий и социальных выплат, а также индексация материнского капитала и некоторые другие нововведения ожидаются в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда.

"В январе Социальный фонд проиндексирует страховые пенсии россиян на 7,6%, что выше уровня инфляции. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и составит 27 тыс. рублей. Всего повышение коснется 38 млн человек. Для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемых выплат", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в январе увеличится прожиточный минимум, что отразится на детских пособиях и пособиях для беременных. Единое пособие на детей до 17 лет будет составлять от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в месяц в зависимости от доходов семьи, а пособие для беременных - от 10,3 до 20,6 тыс. рублей. Выплаты начнутся в начале февраля. Также увеличатся пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, максимальный размер составит 83 021,18 рубля, а пособие по беременности и родам вырастет до 955 836 рублей. Сумма выплат зависит от зарплаты получателя, пояснили в ведомстве.

Начиная с февраля в России увеличатся социальные выплаты для инвалидов, ветеранов и других категорий граждан, а также проиндексируется стоимость набора социальных услуг, включая бесплатные лекарства и санаторные путевки. Размеры мер поддержки для чернобыльцев тоже вырастут, а до апреля Соцфонд беззаявительно направит выплаты за выслугу лет и другие компенсации, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года Социальный фонд России проведет индексацию материнского капитала в соответствии с инфляцией. Это затронет как новые сертификаты, так и остатки у тех, кто уже частично использовал средства. Узнать сумму неиспользованных средств можно через портал госуслуг или в МФЦ, подчеркнули в Соцфонде.

С 2026 года фонд начнет устанавливать и выплачивать региональную социальную доплату к пенсии через свои отделения, кроме Москвы и Сахалинской области. Это позволит синхронизировать федеральные и региональные доплаты в формате "одного окна". Доплата будет назначаться автоматически, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума, на основе имеющихся данных. Пенсионеры, уже получающие доплату, продолжат ее получать, а ее размер будет корректироваться автоматически при изменении прожиточного минимума, добавили в ведомстве.

Также Соцфонд принимает заявки на перерасчет пенсий для женщин, воспитавших пять и более детей. С 2026 года матери смогут включить в стаж периоды ухода за всеми детьми без ограничений. За каждого ребенка, ухаживая за ним не менее полутора лет, будут начисляться пенсионные коэффициенты: 2,7 за первого, 5,4 за второго и по 8,1 за третьего и последующих. Ожидается, что на повышение пенсии смогут претендовать более 410 тыс. женщин, для чего в бюджете на 2026 год уже предусмотрены средства, отметили в пресс-службе.

Участники специальной военной операции смогут выбрать способ компенсации расходов на проезд: в виде денежной компенсации или проездного билета. Это нововведение касается заявлений, поданных с 2026 года, подчеркнули в Соцфонде.

Помимо этого стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для участия нужно зарегистрироваться в Социальном фонде, выбрать страховую сумму (35 или 50 тыс. рублей) и уплачивать взносы (3,84% от суммы). Больничные выплаты можно будет получать через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Эксперимент охватывает только больничные, без декретных пособий, уточнили в пресс-службе.

Ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми введут уже в 2026 году. Право на получение выплаты будут иметь только российские граждане с доходом на человека не выше 1,5 прожиточного минимума. Выплата будет рассчитываться как разница между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода. Заявления можно будет подавать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал госуслуг, клиентские службы Социального фонда и МФЦ.

Условия назначения единого пособия для семей с детьми

Вместе с тем изменятся и Условия назначения единого пособия для семей с детьми: не будут учитываться единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь жителям Курской области. Для получения пособия доход семьи должен составлять не менее восьми МРОТ (216 744 рубля), но это требование может быть снижено. Пособие можно получить даже с нулевым доходом при отсутствии заработка в течение 10 месяцев. С 1 марта 2026 года алименты будут учитываться по новым правилам. В трех регионах пройдет эксперимент по оценке доходов, а пособие останется адресным для малообеспеченных семей, добавили в ведомстве.