На Камчатке реализовали 275 тонн рыбы по сниженной цене

Продукцию продавали по социальным ценам в рамках регионального проекта "Рыба Камчатская"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. В торговых точках Камчатки было реализовано около 275 тонн рыбной продукции по социальным ценам в рамках регионального проекта "Рыба Камчатская". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что россияне потребляют недостаточно рыбы, не достигая установленных норм. Глава государства подчеркнул необходимость улучшения логистики с Дальнего Востока, снижения цен для потребителей, развития отрасли и создания условий для постройки новых рыболовных судов.

"Всего в 2025 году по социальным ценам в торговых сетях Камчатки было реализовано около 275 тонн рыбной продукции, среди которой и лососевые породы рыб, и белорыбица. Социальная цена в рамках проекта "Рыба Камчатская" на некоторые позиции рыбной продукции почти в пять раз ниже рыночной, что способствует повышению уровня потребления рыбы жителями Камчатки", - рассказал заместитель руководителя профильного министерства.

По его словам, в 2025 году к реализации проекта подключились спортивные организации и учреждения культуры: участники проекта могут также посещать тренировки и культурные мероприятия по социальным ценам.

"Рыба Камчатская" - проект, главная цель которого - реализация рыбы по сниженной социальной цене. К реализации рыбной продукции в торговых точках в рамках проекта применен дифференцированный подход - по доступным ценам ниже среднерыночных цен в торговых точках региона для всего населения и социальным ценам для льготных категорий граждан, среди которых - участники СВО.