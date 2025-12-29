В России создадут реестр грузовых автоперевозчиков

Он начнет работать с 1 марта 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Реестр грузовых автоперевозчиков, в котором они должны будут уведомлять о перевозке грузов, создадут в России, он начнет работать с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов", - говорится в документе. Такое право утрачивается со дня исключения из реестра.

Требование о размещении в реестре сведений устанавливается в отношении грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн. Сведения о грузовых автомобилях, которые осуществляют перевозку для собственных нужд, в реестр не вносятся. Кроме того, принятый закон предусматривает создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог". На базе этой электронной системы и будет вестись реестр. Платформа позволит транспортным компаниям оформлять все необходимые для перевозки грузов документы в цифровом виде.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Как говорится в пояснительной записке, в органах МВД России зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, которые принадлежат 250-300 тыс. собственников. По данным Ространснадзора, приведенным в пояснительной записке, на 2 апреля 2024 года о перевозочной деятельности уведомили только 46,1 тыс. владельцев автомобилей - менее 20% от общего числа собственников автомобилей.