Росавиация сертифицировала систему Ростеха для управления полетами в московском регионе

Автоматизированная система работает на отечественном оборудовании и ПО, ее создание заняло четыре года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новая система управления воздушным движением "Галактика", разработанная компанией "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех"), успешно прошла эксплуатационные испытания и получила сертификат типа Росавиации. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Система будет работать в самом сложном авиаузле - Московском региональном центре Единой системы организации воздушного движения (входит в подведомственную Росавиации Госкорпорацию по ОрВД). Как отметили в Ростехе, переход на непосредственное управление воздушным движением с "Галактикой" состоится в 2026 году.

"Для самой насыщенной зоны полетов в стране - московской - переход на "Галактику" станет важным этапом в управлении воздушным движением. Помимо безусловного обеспечения безопасности полетов, будет использован более продвинутый вариант управления потоками вылетающих и прилетающих самолетов, который упорядочит движение и сократит время нахождения в зоне ожидания", - отметил замруководителя Росавиации Андрей Потемкин, слова которого приводятся в сообщении.

Автоматизированная система работает на отечественном оборудовании и ПО, ее создание заняло четыре года. Финансирование работ, приемочные и эксплуатационные испытания проводились по линии Госкорпорации по ОрВД, а другое подведомственное учреждение в структуре Росавиации - ГосНИИ гражданской авиации - отвечало за научно-техническое сопровождение и сертификационные работы.

"В состав новой автоматизированной системы вошли комплексы средств автоматизации командно-диспетчерских пунктов трех московских аэродромов: Внуково, Шереметьево и Домодедово, комплексный диспетчерский тренажер, система коммутации речевой связи и комплекс документирования и воспроизведения информации, а также подсистема информационной безопасности", - отмечается в сообщении.

Благодаря "Галактике" в 1,4 раза увеличится количество обрабатываемых планов полетов, а число сопровождаемых воздушных судов вырастет в 4 раза. Также в системе будет в 2,1 раза больше автоматизированных рабочих мест для диспетчеров. Система обладает многоуровневой отказоустойчивой структурой с сохранением высокого уровня автоматизации управления воздушным движением даже в экстренных ситуациях.

Как подчеркнули в Ростехе, "Галактику" можно адаптировать под любой центр организации воздушного движения с учетом особенностей структуры воздушного пространства и принятых технологий работы персонала.