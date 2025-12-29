Стоимость меди на LME растет более чем на 6%

По данным на 06:24 мск, показатель увеличивался до $12 955,5 за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) растет более чем на 6%, обновляя исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 06:24 мск, стоимость фьючерса на медь росла на 6,78%, до $12 955,5 за тонну. К 08:52 рост замедлился, цена составляла $12 924,5 за тонну (+6,52%).

С начала декабря рост цен на металл превысил 15%.

Как пишет агентство Bloomberg, рост цен на медь отмечается на фоне опасений по поводу сокращения предложения на металл. Так, инвесторы делают ставку на то, что поспешные поставки меди в США в преддверии возможных импортных пошлин заставят покупателей в других странах платить больше.

В агентстве отметили, что цены на металл в США остаются выше, чем на LME, что побуждает крупных трейдеров отправлять большие объемы металла в США в обход любых пошлин, что приводит к сокращению запасов в остальном мире.