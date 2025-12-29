"Газпром" с 2029 года может начать получать соединения лития из промышленных вод

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что в планах "Иркутской нефтяной компании", поставившей на учет запасы месторождения имени В.И. Кокорина, проведение опытно-промышленной добычи промышленных вод для извлечения из них лития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Газпром" планирует получать соединения лития из промышленных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения с 2029 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Особо хочется отметить две нефтегазовые компании, которые работают по литиевому направлению. Это ПАО "Газпром", планирующее получать соединения лития и других ценных компонентов из промышленных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения с 2029 года", - сказал он.

Козлов добавил, что в планах "Иркутской нефтяной компании", поставившей на учет запасы месторождения имени В.И. Кокорина, проведение опытно-промышленной добычи промышленных вод для извлечения из них лития.

Ранее Козлов говорил, что "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" ведут опытные работы по извлечению лития из пластовых вод на нефтяных месторождениях.

Министр отметил, что наибольший потенциал для изучения и последующей добычи промышленных подземных вод с целью извлечения лития имеют Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Республика Дагестан и Оренбургская область. "Так, в 2024 году на государственный учет были поставлены извлекаемые запасы лития на месторождениях имени В.И. Кокорина (участок Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения) и Знаменское в Иркутской области, Ромашкинское в Республике Татарстан. И это только начало", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.