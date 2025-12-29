FT: стартапы ИИ в США привлекли $150 млрд, опасаясь краха в отрасли в 2026 году

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Американские стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ), привлекли в 2025 году рекордные $150 млрд на фоне растущих опасений спада ажиотажа вокруг новейших технологий. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году, когда в крупнейшие частные компании США были вложены $92 млрд. По данным издания, финансовые вливания могут позволить самым перспективным стартапам Кремниевой долины защититься в случае краха в отрасли в 2026 году. Эти средства, как заявляют венчурные капиталисты и эксперты, помогут обезопасить стартапы от сокращения потока инвестиций в связи с растущим беспокойством рынков по поводу больших расходов на инфраструктуру ИИ.

Некоторые инвесторы заявили, по свидетельству FT, что советовали стартапам создавать резервы, пока сохраняется высокий уровень энтузиазма насчет потенциала ИИ в преобразовании экономики.