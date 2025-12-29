Акционеры "Эл5-Энерго" одобрили реорганизацию компании

Планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "Лукойл-Экоэнерго"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Акционеры "ЭЛ5-Энерго" на заочном собрании 26 декабря утвердили реорганизацию компании, сообщили в ПАО.

В рамках реорганизации планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "Лукойл-Экоэнерго" к "Эл5-Энерго".

"Ключевые вопросы повестки общего собрания акционеров включали реорганизацию ПАО "ЭЛ5-Энерго" в форме присоединения к нему АО "ВДК-Энерго" и ООО "Лукойл-Экоэнерго", увеличение уставного капитала ПАО "ЭЛ5-Энерго" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 26,96 млрд штук, а также утверждение устава ПАО "ЭЛ5-Энерго" в новой редакции", - отметили в компании.

В "Эл5-Энерго" уточнили, что присоединяемые компании имеют сильный бизнес-профиль и возможность для дальнейшего повышения эффективности объединенных активов.

Ранее совет директоров компании определил цену выкупа для несогласных с реорганизацией в 0,5653 рубля за обыкновенную акцию.

О компаниях

Как отметили в "Эл5-Энерго", АО "ВДК-Энерго" - одна из крупнейших энергокомпаний в объединенной энергосистеме Юга России, которая осуществляет производство электрической и тепловой энергии. Она является основным поставщиком тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске.

Установленная мощность "ВДК-Энерго" по производству электрической энергии составляет 3,2 ГВт, по тепловой энергии - 7,1 тыс. Гкал/ч. В ее ведении находятся 12 объектов генерации.

ООО "Лукойл-Экоэнерго" также расположено в энергосистеме Юга и осуществляет производство электроэнергии на основе возобновляемых источников. Установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 0,33 ГВт, в ее ведении находятся 5 гидроэлектростанций и 3 солнечных электростанции.