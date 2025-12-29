Politico: ЕС провалил план возрождения ночных поездов

Представитель австрийской железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen заявил о нехватке средств и длительных сроках поставок нового подвижного состава, при этом спрос у пассажиров "зашкаливает"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти ЕС не смогли возродить индустрию ночных железнодорожных пассажирских перевозок в сообществе из-за нехватки средств. Об этом заявил представитель австрийской железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

"Длительные сроки поставки нового подвижного состава, высокие затраты на персонал и увеличение количества ночных работ: все это - серьезные проблемы", - заявил представитель компании в комментарии европейскому изданию Politico.

Другие участники рынка также заявили об убыточности направления, несмотря на высокий спрос со стороны пассажиров. Соучредитель бельгийско-нидерландского стартапа European Sleeper Крис Энгельсман отметил, что индустрии не хватает инвестиций. По его словам, "те, кто мог бы действовать, не хотят этого делать, а у тех, кто хочет, нет денег". При этом он добавил, что "спрос зашкаливает".

Как пишет издание, большинство ночных рейсов убыточны. Для их функционирования нужен дополнительный персонал в поезде, а также дорогой подвижной состав. Помимо этого, такие поезда могут совершать только одну поездку за ночь, что не очень рентабельно.

Более того, бюрократические проволочки мешают составлению удобного расписания. Компания European Sleeper, запуская поезд Брюссель - Милан, вела переговоры с каждой стороной отдельно, что затянуло процесс. Маршрут Париж - Вена, который являлся флагманом ÖBB, прекратил существование, когда французская сторона перестала получать субсидии от правительства. Также сообщение между Базелем и Мальмё (Швеция) не будет запущено из-за отказа швейцарской стороны финансировать проект. По мнению представителя ÖBB, ночные поезда в ЕС - "нишевый продукт, который таковым и останется".