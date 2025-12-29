"Автостат": в России продажи подержанных мотоциклов в ноябре выросли на 65%

Показатель увеличился до 5,5 тыс.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем реализации подержанных мотоциклов в РФ по итогам ноября 2025 года вырос на 65% в годовом выражении, до 5,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении агентства "Автостат".

"По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года в России было куплено 5,5 тыс. подержанных мотоциклов. Это на 65% больше, чем в том же месяце 2024 года", - сказано в сообщении.

Лидерами марочного рейтинга в ноябре стали Yamaha (909 шт.), Honda (753), и Jawa (476). Кроме них, в топ-5 брендов вошли ИЖ и Suzuki (451 и 317 шт. соответственно).

Более трети (34%) купленных в ноябре подержанных мотоциклов пришлось на японскую продукцию. Около 16% подержанной мототехники имеет российское происхождение, а 12% - китайское. При этом на долю остальных пришлось менее 10%.

За 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 120,3 тыс. мотоциклов пробегом, что на 8% больше, чем в январе - ноябре 2024 года.