Кабмин продлил отсрочку по налогам для ИП в Краснодарском крае

Речь идет об организациях, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для организаций, которые пострадали от крушения танкеров в Керченском проливе, до ноября 2026 года и июня 2027 года. Об этом сообщил пресс-служба кабмина.

"Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на продление отсрочки от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, продлевается до 30 июня 2027 года включительно", - говорится в сообщении.

Решение касается имущественного налога и земельного налога, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносов.

Мера распространяется на организации и предпринимателей, которые занимаются туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

"Принятая мера поддержки позволит бизнесу высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды", - уточнили в правительстве.