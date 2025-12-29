"Норникель" начал строительство нового горизонта на самой глубокой шахте в Евразии

Горизонт расположен на глубине 1 756 м, отметили в компании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Норникель" приступил к строительству нового горизонта на глубине 1 756 м на самой глубокой шахте в Евразии - шахте "Глубокая" рудника "Скалистый". Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый горизонт расположен на глубине 1 756 м. Сейчас идет возведение околоствольного двора. Это один из ключевых этапов развития шахты, которая в перспективе будет давать до 2,2 млн тонн руды в год", - говорится в сообщении.

"Околоствольный двор ствола СКС-1 на горизонте 1 756 м - важный технологический узел, связывающий шахтный ствол с его главными выработками. Он обеспечит выдачу попутно добытой руды и породы на поверхность в рамках капитального строительства, подачу воздуха и материалов", - отметил руководитель дирекции по развитию рудника "Скалистый" Сергей Сыркин.

На площадке идет опережающее бурение для проверки пород на наличие воды и газа, чтобы безопасно вести дальнейшую проходку.

В компании отметили, что с мая 2025 года в ходе горнопроходческих работ уже поднято на поверхность около 35 тыс. тонн попутной руды. "Высокое качество сырья позволяет шахте окупать затраты еще до официального запуска", - подчеркнули в "Норникеле".

В 2026-2027 годы начнется строительство горизонтов 1 610 и 1 550 м. "Это позволит вести разработку шахты глубже и эффективнее. В будущем на руднике также появятся новый административно-бытовой комплекс, энергетические объекты и закладочный комплекс", - добавили там.

Добычу руды в шахте "Глубокая" планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год к 2033 году.

О предприятии

Рудник "Скалистый" - самый глубокий в Евразии (стволы до 2 056 м). Предприятие разрабатывает богатые и медистые руды северных флангов Октябрьского месторождения. После выхода на проектную мощность (по плану - в 2034 году) " Скалистый" сможет давать более 4 млн тонн руды в год.