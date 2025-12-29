На пути в Крым и из него задерживаются шесть поездов

Время задержки составляет от 1 до 5,5 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. На пути в Крым задерживаются два поезда дальнего следования "Таврия" и четыре - в обратном направлении. Время задержки составляет от 1 до 5,5 часа, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Так, на пути в Крым задерживаются поезда №028 Москва - Симферополь (на 1 час) и №097 Москва - Симферополь - Москва (на 1 час).

По направлению из Крыма из графика выбились поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург (на 3 часа), №008 Севастополь - Санкт-Петербург (на 4 часа), №068 Симферополь - Москва (на 5,5 часа) и №018 Симферополь - Москва (на 2 часа).

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться.

Причиной задержек стал сход локомотива грузового поезда в ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону. Позже движение на перегоне было восстановлено.