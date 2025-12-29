Путин подписал закон о совместной работе операторов связи в малонаселенных пунктах

Благодаря нововведениям каждому отдельно оператору не нужно будет устанавливать собственную инфраструктуру - это достаточно будет сделать одному из них, чтобы остальные могли впоследствии к ней подключиться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Телеком-операторов обязали совместно использовать инфраструктуру связи в малонаселенных пунктах и на автомобильных дорогах общего пользования. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения внесены в закон "О связи". Согласно поправкам, будет сформирован перечень территорий совместного использования средств связи - его утвердят Минцифры и Минтранс. К таким территориям будут в том числе относить населенные пункты, где проживает менее одной тысячи человек, и автодороги общего пользования федерального значения.

Закон предусматривает, что крупные операторы (те, чьими услугами пользуются не менее чем две трети регионов РФ) будут обязаны оказывать услуги связи на таких территориях. Вместе с тем благодаря нововведениям каждому отдельно оператору не нужно будет устанавливать собственную инфраструктуру - это достаточно будет сделать одному из них, чтобы остальные могли впоследствии к ней подключиться.

Совместное использование средств связи будет реализовано через договоры между операторами. Когда населенный пункт или участок автодороги будет попадать в перечень территорий совместного использования, операторы, у которых в этом месте не выстроена инфраструктура, должны будут в течение 30 дней направить обращение для заключения договора о совместном использовании в компанию, которая располагает необходимыми средствами связи на указанной территории. Оператор - владелец инфраструктуры, в свою очередь, должен будет заключить такой договор в течение 60 дней с момента получения обращения. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее отметил, что благодаря поправкам жители удаленных поселков и пользователи трасс получат стабильную связь и интернет, и для этого им не придется ждать, "пока каждый оператор в одиночку дотянет свою сеть".