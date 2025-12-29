Путин подписал закон о бессрочном праве Роскосмоса на распоряжение госимуществом

За госкорпорацией закрепляются полномочия по утверждению порядка и условий приобретения ею данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с негосударственных космических аппаратов для органов государственной власти и иных госорганов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за госкорпорацией "Роскосмос" полномочия по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли на постоянной основе. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), сегодня эти функции действуют лишь до конца 2025 года, и без принятия закона с 1 января 2026 года управление сотнями предприятий и учреждений, государственными унитарными предприятиями оказалось бы в подвешенном состоянии. Закон, по его словам, фактически устраняет эту временную рамку и превращает переходный порядок в постоянный. После преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества их акции переданы в корпорацию, а федеральные учреждения остались под ее надзором, уточнил Гаврилов. "Для работников предприятий и подрядчиков ничего не меняется: все действующие договоры, права и обязательства сохраняются", - подчеркнул депутат.

Согласно принятым Госдумой во втором чтении поправкам, за госкорпорацией закрепляются полномочия по утверждению порядка и условий приобретения ею данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с негосударственных космических аппаратов для органов государственной власти и иных госорганов, а также методики оценки уровня технологической независимости негосударственных космических аппаратов от иностранных технологий (включая использование российской компонентной базы и комплектующих в составе негосударственных космических аппаратов) и защищенности от несанкционированного использования информационного ресурса негосударственных космических аппаратов для приобретения госкорпорацией данных, получаемых с таких аппаратов.

Кроме того, госкорпорация будет утверждать методику определения стоимости базовой расчетной единицы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса, копий таких данных и продуктов, созданных в результате обработки первичных данных посредством их геопривязки, радиометрической и геометрической коррекции, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Также уточняются полномочия правительства РФ в области регулирования космической деятельности.

"Принятие закона позволяет сохранить темп модернизации предприятий, работающих на Роскосмос, и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений", - отметил Гаврилов.