В РФ уточнили порядок оформления использования госимущества для средств связи

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уточнен порядок заключения договоров между операторами связи в отношении имущества, которое находится в государственной или муниципальной собственности, для строительства там сооружений связи. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, если недвижимость, среди которых линия электропередачи, контакты железных дорог, столбовые опоры и так далее, принадлежит государству или муниципалитету, то договор об их использовании оператор связи должен заключать непосредственно с собственником или же с другим владельцем госимущества. Требования к условиям договора устанавливает кабмин.

Если порядок оплаты за использование имущества оператором связи не установлен, нормы также устанавливаются кабмином.

Договор между оператором связи и государством или же муниципалитетом может не заключаться в случае, если необходимо обеспечить безопасность страны, или же если в случае эксплуатации госимущества оператором связи оно придет в негодность.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.