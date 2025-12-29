Одобрен порядок внесения средств на счет арбитража при объявлении банкротства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Процедуру перечисления средств на депозит арбитража при подаче заявления о банкротстве законодательно уточнили, теперь средства на счет нужно будет переводить после принятия заявления к рассмотрению. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь денежные средства для оплаты услуг финансового управляющего гражданин должен внести после того, как у него приняли заявление о банкротстве, но до начала судебного заседания.

То же самое делается и когда гражданин хочет дать согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на финансового управляющего обязанностей.

Эта норма распространяется и в ситуации, когда конкурсный кредитор дают согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение обязанностей, возложенных на финансового управляющего.

Как поясняло инициировавшее закон правительство РФ, инициатива направлена на исключение случаев, когда денежные средства вносятся в депозит без указания номера дела. Таким образом, учет платежей осуществляется два раза: первый раз - по плательщику и второй раз - по номеру дела после подачи плательщиком письменного заявления, что увеличивает трудозатраты работников аппаратов арбитражных судов, а с другой - влечет для плательщика необходимость подачи письменного заявления.

Инициатива же предусматривает внесение денег с даты принятия заявления до даты заседания с указанием в платежном документе, подтверждающем внесение денежных средств в депозит арбитражного суда, номера дела о банкротстве гражданина.