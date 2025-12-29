Европа отобрала из хранилищ более 20 млрд куб. м газа

ПХГ заполнены на 64,25%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) из подземных хранилищ (ПХГ) Европы газа с начала отопительного сезона превысил 20 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,25% (на 10,59 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 74% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 25 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) превышает 20 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 76-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 18% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент является лишь девятым максимальным для декабря за все время наблюдений - 71 млрд куб. м газа.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал проблемы ЕС с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе в первой половине текущей недели ожидается достаточно прохладной, но к выходным снова потеплеет. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в ноябре в среднем составила 20%, в декабре - 20%. Средняя цена закупки газа в Европе в ноябре текущего года составила около $368 за 1 тыс. куб. м, в декабре - $332.