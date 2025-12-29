В РФ увеличили максимальную сумму микрозайма для юрлиц и ИП до 15 млн рублей

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена со 130% до 100%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в частности, увеличивается максимальный размер суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн рублей до 15 млн рублей, а также ужесточаются требования к МФО.

Норма по увеличению размера микрозайма обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО.

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена со 130% до 100%. Кроме того, с октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых, а с апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

С 1 января 2027 года вступит в силу запрет для МФО согласовывать физлицу новый договор потребительского займа до истечения четырех дней после полного погашения обязательств по ранее заключенному с банком или МФО договору потребительского кредита (займа) с полной стоимостью потребительского займа (ПСК) более 100%. При этом в случае существенного изменения рыночных условий совет директоров Банка России может установить иное значение ограничения размера ПСК. Также с 1 января 2027 года по договорам потребительского займа и приобретенным правам по таких договорам МФО запрещается заключать соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, предусматривающее включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке (штрафам, пени), а также иным платежам.

Кроме того, согласно закону, если срок возврата потребительского кредита или займа на момент заключения договора не более года, то максимальная сумма начислений по нему будет составлять 100% такого кредита/займа.