FT: Британии надо увеличить оборонные расходы на $1 млрд для целей НАТО

На июньском саммите альянса в Гааге было принято решение увеличить военные траты европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Великобритании необходимо дополнительно израсходовать на нужды обороны £800 млрд (более $1 млрд) к 2040 году для выполнения обязательств в рамках НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на EY-Parthenon, стратегическое консалтинговое подразделение глобальной сети профессиональных услуг EY (Ernst & Young).

Правительство Соединенного Королевства должно, по данным издания, "привлечь еще более £ 800 млрд для оборонных проектов и более широкой стратегической инфраструктуры в ближайшие 15 лет для достижения амбициозных целей, связанных с НАТО, которые были поставлены после давления [президента США] Дональда Трампа".

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные траты европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году.

Оборонный портфель будет включать строительство новых казарм, разработку новых автономных систем, развитие заводов по производству боеприпасов и расходы на военно-морские базы. Для повышения военной мобильности, устойчивости цепочек поставок и внедрения стратегически важных технологий потребуются дополнительные инвестиции в дорожное и железнодорожное строительство.

"Новые приоритеты в обороне меняют финансовую повестку дня страны", - заявил руководитель направления макроэкономики и геостратегии EY в Великобритании Матс Перссон. В ближайшие 15 лет королевство столкнется, по его словам, с растущими потребностями в финансировании из-за "единовременных преобразований" в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и обороне.