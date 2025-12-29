В ГД внесут законопроекты о совершенствовании пенсионного обеспечения военных

Также кабмин направит в 2026 году законопроекты, касающиеся развития туристско-рекреационных особых экономических зон и сокращения административных процедур при реализации инвестпроектов в морских портах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ во второй половине 2026 года внесет в Госдуму законопроекты о совершенствовании пенсионного обеспечения для военных и расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Об утвержденном плане законопроектной деятельности на 2026 год сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2026 году. Они посвящены в том числе совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых структур, расширению круга лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь", - говорится в сообщении.

Помимо этого, законопроекты будут касаться развития туристско-рекреационных особых экономических зон и сокращения административных процедур при реализации инвестпроектов в морских портах. Среди инициатив также - упрощение порядка дистанционной торговли медицинскими препаратами.

Большинство законопроектов из плана предполагается внести в Госдуму во второй половине 2026 года. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.

"В план вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами", - пояснили в правительстве.