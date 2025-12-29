ЦБ: пополнение счета наличными через банкомат любого банка скоро будет доступно с СБП

С участниками рынка продолжается развитие дополнительных функций, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России в рамках расширения функционала системы быстрых платежей (СБП) в ближайшее время реализует вместе с участниками рынка возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Мы продолжаем вместе с участниками рынка развивать дополнительные функции. В ближайших планах - реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка. Мы планируем расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет. Также вы уже, наверное, слышали про QR-presented - человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует созданный магазином, как это сейчас происходит в большинстве случаев. В ближайшее время планируем реализовать и эту возможность", - отметила Бакина.