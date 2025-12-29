ЦБ: цифровой рубль имеет большой потенциал

После массового внедрения в 2026 году он может занять до 5% от объема безналичных платежей на горизонте семи лет, отметили в Банке России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровой рубль имеет большой потенциал, ЦБ и рынок продолжают искать направления, где его можно эффективно применять. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"В мире мало стран, которые находились бы в такой степени готовности работать с цифровой валютой Центробанка, как мы. Мы в лидерах, и у нашей цифровой национальной валюты большой потенциал. Вместе с участниками рынка мы нащупываем и находим направления, где возможности цифрового рубля использовались бы наилучшим образом. В первую очередь это смарт-контракты. Второе направление - бюджетные платежи, третье - трансграничные механизмы", - отметила Бакина.

По оценкам ЦБ, цифровой рубль после массового внедрения в 2026 году может занять до 5% от объема безналичных платежей на горизонте семи лет.

Говоря в целом о новых направлениях, глава департамента ЦБ отметила, что регулятор постоянно смотрит на тренды, которые складываются в мире. "Вопрос все же не в том, что нам нужно нечто, чего еще нет. Речь, скорее, о том, что для каждого инструмента должна быть своя ниша. Условно говоря, там, где хороша карта или биометрия, могут быть не к месту ИИ-помощники с платежной функцией. Наверное, любое решение, которое есть в других странах, так или иначе исследуется, тестируется или оценивается у нас. Но повторю - всему должно быть свое время, место и потребность", - сказала она.