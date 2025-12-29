Системой быстрых платежей пользуется почти 100 млн россиян

СБП также используют 3 млн юрлиц и ИП, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Системой быстрых платежей (СБП) Банка России пользуется почти 100 млн россиян и 3 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"В январе 2026 года СБП исполнится уже 7 лет. По международным меркам это очень мало, но за 7 лет система стала самым востребованным платежным сервисом на нашем рынке. Ею пользуется почти 100 млн человек, это практически все экономически активное население России. В СБП более 200 банков и свыше 3 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей", - отметила она.

Расширение функционала

Бакина также сообщила, что Банк России в рамках расширения функционала СПБ в ближайшее время реализует вместе с участниками рынка возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка.

"Мы продолжаем вместе с участниками рынка развивать дополнительные функции. В ближайших планах - реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка. Мы планируем расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет. Также вы уже, наверное, слышали про QR-presented - человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует созданный магазином, как это сейчас происходит в большинстве случаев. В ближайшее время планируем реализовать и эту возможность", - отметила Бакина.

По данным ЦБ, за 9 месяцев этого года через СБП по всем сервисам прошло более 13 млрд операций почти на 75 трлн рублей. "Это колоссальные объемы, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. И мы продолжаем расти дальше. Большинство переводов друг другу люди проводят именно через СБП. Также активно расширяется использование СБП для оплаты покупок с помощью QR-кода, в Интернете, при взаимодействии с государством и так далее. При этом у нас нет цели наращивать обороты через СБП, нам важно, чтобы у людей и бизнеса был удобный, доступный и безопасный инструмент. Для бизнеса это еще и снижение издержек, что особенно важно", - отметила Бакина, подчеркнув, что на среднесрочном и даже на долгосрочном горизонте Система быстрых платежей продолжит расти.