ЦБ начнет публиковать индекс удовлетворенности потребителей платежных услуг

Это произойдет в середине 2026 года, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России с середины 2026 года начнет публиковать индекс удовлетворенности потребителей платежных услуг и цифровизации национальной платежной системы. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"В основных направлениях развития национальной платежной системы до 2027 года в качестве новых KPI определены уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы. Мы уже утвердили методологии, каким образом они будут подсчитываться. Со следующего года будем проводить замеры. Мы будем оценивать уровень удовлетворенности людей по разным показателям, в том числе по составу, набору и использованию безналичных инструментов, по тому, насколько это отвечает их запросам и ожиданиям. Результатами обязательно поделимся. Данные будут в открытом доступе у нас на сайте. Впервые индексы мы планируем опубликовать в середине 2026 года", - рассказала Бакина.

По ее словам, регулятору важно видеть, как эти показатели меняются в динамике. "В зависимости от результатов мы будем понимать, куда двигаться дальше, где необходима корректировка, где, может быть, нужны какие-то регуляторные изменения", - отметила она.