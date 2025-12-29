Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,69%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,69% - до 2 773,83 и 1 124,71 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,071 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 774,91 пункта (+0,73%), индекс РТС составлял 1 125,15 пункта (+0,73%). В это же время курс юаня рос до 11,05 рубля (+1,4 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 1,03% и достигал уровня 2 783,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск