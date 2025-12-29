"Т-Технологии" выплатят дивиденды за III квартал в размере 36 рублей на акцию

Всего группа направит на дивиденды по итогам квартала 9,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Т-Технологий" (головная структура Т-Банка) утвердили выплату дивиденды в размере 36 рублей на акцию по итогам III квартала 2025 года. Об этом говорится в сообщении группы.

"Акционеры Т-Технологий одобрили очередные квартальные дивиденды. Владельцы акций Т получат в январе по 36 рублей на каждую бумагу", - отмечается в сообщении.

Всего группа "Т-Технологии" направит на дивиденды по итогам III квартала 9,7 млрд рублей.