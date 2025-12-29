ЦБ видит высокий интерес игроков рынка к внедрению инновационных решений

Основная причина, которая мотивирует участников рынка к инновациям, - это конкуренция за клиента, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ видит, что интерес игроков платежного рынка к внедрению и разработке инновационных решений остается высоким. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Если затрагивать только платежный рынок, то говорить о снижении мотивации точно не приходится. Мы видим, что интерес игроков к внедрению и разработке инновационных решений остается высоким. Это заметно по нашей повседневной жизни. Вспомните, какой редкостью еще пять лет назад был QR-код, а сейчас он почти везде. Активно развивается биометрия. Крупнейшие банки один за другим выходят на рынок с пэй-сервисами", - отметила она.

При этом, по словам Бакиной, есть и другая сторона медали: все новое рискованно для тех, кто это внедряет. "Многие гипотезы отрабатываются уже на практике, потому что пока не попробуешь, не поймешь - "полетит" или нет. К тому же это капиталоемкая деятельность, которая требует существенных затрат. Но при внедрении и использовании эффект достигается на среднесрочном горизонте. Ради чего, собственно, и делаются все эти инновации. Резюмируя, можно сказать: основная причина, которая мотивирует участников рынка к инновациям, - это, конечно, конкуренция за клиента", - констатировала она.

В то же время Банк России, как регулятор, по словам Бакиной, уделяет особое внимание именно конкуренции на справедливых и равных условиях.