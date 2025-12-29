ЦБ ждет принятия правовых основ для небанковских поставщиков платежных услуг

Банк России ожидает, что это произойдет в первой половине 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает принятия в первой половине 2026 года правовых основ для небанковских поставщиков платежных услуг. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Ожидаем, что в ближайшее время - в первой половине 2026 года - все правовые основы для этого института будут созданы. К такого рода деятельности есть большой интерес со стороны финтехов и других компаний", - отметила она.

Также, по ее словам, ЦБ надеется, что с появлением таких участников повысится доступность финансовых услуг, будет расширен спектр инновационных платежных сервисов. И все это будет стимулировать конкуренцию и дальнейшее развитие рынка.