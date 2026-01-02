В КБР за 2025 год ввели около 7 тыс. га орошаемых земель

Министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев назвал показатель лучшим в РФ

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель, введенных в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году, увеличилась по сравнению с 2024-м на 2 тыс. га и достигла 7 тыс. га. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве сельского хозяйства КБР.

"Мелиорация в Кабардино-Балкарии активно развивается. За год введено в эксплуатацию более 7 тыс. га мелиорируемых земель. Это самый лучший показатель в Российской Федерации", - сообщил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

В 2024 году в регионе ввели 5 тыс. га мелиоративных земель. На эти цели было направлено больше 800 млн рублей.

Реализация проектов в области мелиорации коснулась Прохладненского, Баксанского, Лескенского, Майского и Терского районов республики и включает в себя установку дождевальных машин и систем капельного орошения.