"Аэрофлот" закончил три первых ремонта иностранных авиадвигателей CFM56-5B

По завершении работ были оформлены первые в истории компании талоны годности компонента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" завершила первые три ремонта авиационных двигателей CFM56-5B для самолетов Airbus A320ceo, сообщили в компании.

"Аэрофлот" завершил первые три ремонта авиационных двигателей CFM56-5B для среднемагистральных лайнеров Airbus A320ceo. Работы выполнялись специалистами компании "АэроТрастТехникс" (входит в Группу "Аэрофлот")", - говорится в сообщении.

Как рассказали в "Аэрофлоте", ремонт трех двигателей закончился в течение декабря. "Работы включали восстановление ротора и статора компрессора высокого давления. По завершении работ были оформлены первые в истории компании талоны годности компонента. Этот документ подтверждает летную годность авиадвигателя после технического обслуживания и ремонта", - уточнили в компании.

"Ремонт первых двигателей на собственной технической базе "Аэрофлота" стал важным следующим этапом в импортонезависимости и развитии компетенций в области обслуживания и ремонта авиационных двигателей. Это подтверждает профессиональную экспертизу АО "АэроТрастТехникс" и расширяет возможности сервисной поддержки не только флота группы "Аэрофлот", но и внешних заказчиков", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" успешно прошел аудит Росавиации и получил сертификат ФАП-145, который расширяет технические возможности группы в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов.