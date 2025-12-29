"Волгатранснефть" подала кассацию на решение о взыскании ущерба Черному морю

Сумма иска составила 35,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Владелец танкера "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть" пытается в кассации обжаловать решение пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании 35,5 млрд рублей за ущерб акватории моря после крушения танкера в Керченском проливе, следует из картотеки арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Ранее пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Волгатранснефть" и оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 35,5 млрд рублей за ущерб акватории моря в декабре 2024 года.

Кассационная жалоба будет рассмотрена 25 февраля 2026 года в 14:30 мск.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.