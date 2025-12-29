В Москве 97% расходов бюджета направлено на достижение целей устойчивого развития

В 2025 году около половины всех программных расходов пришлось на социальную сферу, включая здравоохранение, образование и меры социальной поддержки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Программные расходы бюджета Москвы, направленные на достижение целей устойчивого развития, увеличились до 97% по итогам 2025 года. В среднем в последние годы они достигали 90%, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Москва сохраняет высокую долю программных расходов бюджета, соответствующих целям устойчивого развития. В среднем за последние годы она превышала 90%, а в 2025 году увеличилась до 97%. Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы - создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Отмечается, что в 2025 году около половины всех программных расходов пришлось на социальную сферу, включая здравоохранение, образование и меры социальной поддержки. Еще 44% были направлены на развитие современной и комфортной городской среды.

В пресс-службе добавили, что достижения Москвы в области устойчивого развития подтверждаются лидирующими позициями в различных рейтингах. В 2025 году столица возглавила национальные рейтинги состояния инвестиционного климата и качества жизни в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив, индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстроя России, рейтинг субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства Министерства экономического развития России, рейтинг по уровню развития экономики замкнутого цикла платформы "Инфрагрин".