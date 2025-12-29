Почти 90% алкомаркетов в Вологодской области закрылись или сменили формат

Также продолжается профилактика рынка вейп-продукции, отметил губернатор региона Георгий Филимонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 90% алкомаркетов, или 543 из 610, закрылись или переформатировались в Вологодской области после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2025 года, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В регионе работало 610 алкомаркетов. На сегодняшний день 543 магазина закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат. За неделю перепрофилировались 11 магазинов "Бристоль", переформатировались в "Бпродукты", 31 магазин "Северный градус" заменил вывески на "Каждая покупка в радость", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сеть "Красное&Белое" уже около полугода не торгует крепким алкоголем, вывески всех алкомаркетов полностью демонтированы. Из 125 "наливаек" закрыто или перепрофилировано под формат кафе 75. На контроле - 32 заведения в Вологде и Череповце, 18 точек в муниципалитетах.

"Также продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, в регионе работало 316 точек продажи вейпов, сейчас 218 из них уже прекратили деятельность. Только за прошлую неделю закрылись 9 магазинов в Вологде, Череповце и округах", - заключил Филимонов.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. В новогодние праздники алкоголь можно будет покупать с 08:00 до 23:00 с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.