В России увеличили штрафы за непредставление в ФАС ходатайств о сделках

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за непредставление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайств о совершении сделок.

Изменения внесены в статью 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля).

Согласно документу, увеличивается штраф за непредставление в ФАС ходатайств о сделках, их влиянии на рынок или представление ходатайств с заведомо недостоверными сведениями, а также за нарушение порядка и сроков их подачи.

Ранее для граждан штраф составлял от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тыс. рублей, а для юрлиц - от 300 до 500 тыс. рублей. Теперь, согласно закону, штраф для граждан составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.