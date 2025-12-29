Матвиенко: меры поддержки участников СВО сохранятся после ее завершения

Это долгосрочная программа, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки для участников специальной военной операции сохранятся и после ее завершения, это долгосрочная программа. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Когда закончится специальная военная операция, все меры поддержки для них [ее участников] сохранятся, и значимость их не снижается. Это уже такая долгосрочная наша программа, и тот факт, что по инициативе президента образован фонд "Защитники Отечества", - это также было очень своевременное решение", - сказала Матвиенко в интервью каналу "Россия-24".

Фонд является окном, куда могут прийти люди с любыми проблемами, включая трудоустройство, и им помогут их решить.