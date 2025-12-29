Регионы смогут рассматривать дела о нарушениях правил маркировки пива

Согласно подписанному закону, такое право получат руководители структурных подразделений территориальных органов ФОИВ, а также руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции по контролю в сфере маркировки этой продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские регионы получат право рассматривать административные дела в отношении нарушителей правил маркировки пива и пивных напитков.

Изменения внесены в КоАП. Прежде административные дела о нарушении порядка и сроков представления сведений в систему маркировки алкогольной продукции рассматривали соответствующие федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ).

Согласно подписанному закону, право рассматривать эти дела получат руководители структурных подразделений территориальных органов ФОИВ, а также руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции по контролю в сфере маркировки этой продукции.