В России ввели штрафы для граждан за недекларирование сигарет

Они составят до 10 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о фиксированных штрафах до 10 тыс. рублей для граждан за недекларирование сигарет и алкоголя, если их количество превышает допустимую норму для личного пользования.

Изменения внесены в статью 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Устанавливаются фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, если их количество превышает допустимую норму, при которой товары личного пользования ввозятся без уплаты пошлин, а именно не более 250 сигарет и не более 10 литров алкогольных напитков. Законом предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией товаров.

Ранее за недекларирование товаров гражданин мог получить штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

Кроме того, законом дополняется статья 32.2 КоАП (исполнение постановления о наложении административного штрафа), согласно которой иному физическому и юридическому лицу, помимо совершившего правонарушение, разрешается оплачивать административный штраф. Данная проблема актуальна при уплате административных штрафов, назначенных иностранным лицам.