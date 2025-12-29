В Донбассе и приграничье вводится мораторий на взыскание долгов

При этом он не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан, а также конфискации имущества коррупционеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности приостановления взыскания долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве". Судебные приставы-исполнители наделяются правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

При этом мораторий не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан, а также конфискации имущества коррупционеров. Кроме того, от взысканий не освобождаются организации с долгами по выплате выходных пособий и оплате труда, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.